Kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar Kahramanmaraş'ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler görenleri hayran bıraktı.

Kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler görenleri hayran bıraktı.

Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışlar, Göksun ilçesinde kar şeklinde gerçekleşti. Nisan ayında yağan kar sonrası ilçe beyaza bürünürken, doğa tutkunu Sefer Sağır, ilçeye 25 kilometre mesafede yer alan Meryemçil bölgesi Karlıgöl mevkisine çıktı. Bölgedeki rengarenk su çiçeklerini ve buz tutan göleti görüntüleyen Sağır, kartpostallık manzaraları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar
Kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar
Kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar
Kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mansur Yavaş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Oğuzhan Koç Bülent Ersoy Perihan Savaş
Spor Muslera Arda Turan Ünal Karaman Yılmaz Vural Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Karagümrük
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 14:47:27. #1.16#
title