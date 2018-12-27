Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler havadan böyle görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da kar yağışı sonrası kartpostallık kar manzaraları ortaya çıktı.

Samsun ve ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı, ortaya güzel görüntüler çıkardı. Samsun-Ankara karayolu civarındaki kar manzarası havadan görüntülendi. Beyaza bürünen orman örtüsü kışın güzelliğini yansıttı. Yer yer 30-40 santimetreyi bulan kar kalınlığı bazı ağaçları tamamen kapattı.

Kaynak: İHA