Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'u Kartal'da bembeyaz ve kartpostallık görüntüler oluşturan kar manzarası dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Kartal'da da kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan Kartal'da etkili olan kar yağışı, sokakları, arabaların üstlerini ve evlerin çatılarını beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karın yağmasıyla oluşan masalsı manzara dronla havadan görüntülendi.

(Halit Arslan - Sevgi Canpolat/ İHA)