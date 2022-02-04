Kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını karla mücadele ekipleri açtı - Haberler
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Kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını karla mücadele ekipleri açtı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını karla mücadele ekipleri açtı

Afyonkarahisar'da İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da dün etkili olan kar yağışı sonrası il genelinde bir çok köy yolu ulamışa kapanırken, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından köylere iş makineleri ve personeller sevk edildi. Köylerde karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler Dinar, Emirdağ, Başmakçı, Sandıklı ve Bolvadin ilçelerinde köy bağlantı yollarını kısa sürede ulaşıma açtı. - AFYONKARAHİSAR

Kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını karla mücadele ekipleri açtı

Kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını karla mücadele ekipleri açtı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karahisar, kar, Yerel, Haber

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