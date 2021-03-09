Kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu
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Kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu

09.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:45

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Kars, Ağrı ve Ardahan'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Kars, Ağrı ve Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgenin gece en soğuk yerleşim yeri sıcaklığın sıfırın altında 26 derece olarak ölçülen Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

Gece en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere Kars, Ağrı ve Ardahan'da 17, Erzurum'da 11, Erzincan ve Tunceli 3, Iğdır'da 2 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 14, Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Ağrı'da 2, Kars ve Erzurum'da 1, Ardahan'da ise sıfır derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 132, Sarıkamış'ta 99 ve Konaklı'da 67 santimetre oldu.

Bölgede vatandaşların, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu
Kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu
Kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu
Kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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