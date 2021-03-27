Kar yağışı sonrası güneşi havayı görenler kendini dışarı attı
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Kar yağışı sonrası güneşi havayı görenler kendini dışarı attı

İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT - Haberler | Güncel

Kar yağışı sonrası güneşi havayı görenler kendini dışarı attı Vatandaşlar kentte park, bahçe ve mesirelik alanları doldurdu Afyonkarahisar'da hafta içi yağan kar yağışı sonrası güneşin açması ile vatandaşlar park, bahçe ve mesirelik alanlara akın ederek, güneşli havanın tadını çıkardı.

Kar yağışı sonrası güneşi havayı görenler kendini dışarı attı

Vatandaşlar kentte park, bahçe ve mesirelik alanları doldurdu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hafta içi yağan kar yağışı sonrası güneşin açması ile vatandaşlar park, bahçe ve mesirelik alanlara akın ederek, güneşli havanın tadını çıkardı.

Kentte hafta içi 3 gün süren kar yağışının ardından soğuk hava yerini güneşli havaya bıraktı. Yağış ile birlikte '0' derecelerin altına düşen hava sıcaklıkları ise güneşin açması ile yükseldi. Sıcak havayı gören vatandaşlar ise adeta kendilerini sokağa atarak, park, bahçe mesirelik alanlara akın etti. Vatandaşlar özelikle pandemi döneminde evlerde çok kaldıklarını ve hava soğuyunca iyice içeri kapandıklarını belirterek, güneşi görünce de soluğu dışarda aldıklarını ifade ettiler.

Öte yandan, meteorolojik tahminlere göre hava sıcaklıklarının bugünden başlayarak artarak devam edeceği öğrenildi.

Kar yağışı sonrası güneşi havayı görenler kendini dışarı attı
Kar yağışı sonrası güneşi havayı görenler kendini dışarı attı
Kar yağışı sonrası güneşi havayı görenler kendini dışarı attı
Kar yağışı sonrası güneşi havayı görenler kendini dışarı attı
Kar yağışı sonrası güneşi havayı görenler kendini dışarı attı
Kar yağışı sonrası güneşi havayı görenler kendini dışarı attı
Kar yağışı sonrası güneşi havayı görenler kendini dışarı attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT

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