Kar yağışı sonrası doğada güzel görüntüler oluştu
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Kar yağışı sonrası doğada güzel görüntüler oluştu

22.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:02

Kentten doğadan kış görüntüleri Karla kaplı yollar Karla kaplı yerler Erzurum'da kar yağışı sonrası doğada güzel görüntüler oluştu ERZURUM - Erzurum'da soğuk hava ile kar yağışı yöre sakinlerinin yaşamını zorlaştırırken, doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.

Kentten doğadan kış görüntüleri

Karla kaplı yollar

Karla kaplı yerler Erzurum'da kar yağışı sonrası doğada güzel görüntüler oluştu

ERZURUM - Erzurum'da soğuk hava ile kar yağışı yöre sakinlerinin yaşamını zorlaştırırken, doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.

Kar yağışı sonrası doğada güzel görüntüler oluştu
Kar yağışı sonrası doğada güzel görüntüler oluştu
Kar yağışı sonrası doğada güzel görüntüler oluştu
Kar yağışı sonrası doğada güzel görüntüler oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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