Kar yağışı sonrası doğada güzel görüntüler oluştu
22.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:02
Kentten doğadan kış görüntüleri Karla kaplı yollar Karla kaplı yerler Erzurum'da kar yağışı sonrası doğada güzel görüntüler oluştu ERZURUM - Erzurum'da soğuk hava ile kar yağışı yöre sakinlerinin yaşamını zorlaştırırken, doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.
Kentten doğadan kış görüntüleri
Karla kaplı yollar
Karla kaplı yerler Erzurum'da kar yağışı sonrası doğada güzel görüntüler oluştu
ERZURUM - Erzurum'da soğuk hava ile kar yağışı yöre sakinlerinin yaşamını zorlaştırırken, doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir