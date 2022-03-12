Kar yağışı sonrası Beykoz'da kartpostallık görüntüler oluştu - Haberler

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Kar yağışı sonrası Beykoz'da kartpostallık görüntüler oluştu

İhlas Haber Ajansı - Aykut Zor - Güncel
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Kar yağışı sonrası Beykoz'da kartpostallık görüntüler oluştu Beykoz'da kar yağışı sonrası masalsı görüntüler havadan görüntülendi İstanbul'u etkisi altına alan kar, kenti beyaz örtüsüyle kaplarken Beykoz'da da renkli ve kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL (İHA) - Kar yağışı sonrası Beykoz'da kartpostallık görüntüler oluştu

Beykoz'da kar yağışı sonrası masalsı görüntüler havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'u etkisi altına alan kar, kenti beyaz örtüsüyle kaplarken Beykoz'da da renkli ve kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı sonrası oluşan masalsı kar manzarası dron ile görüntülendi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Beykoz'da da kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışının ardından Beykoz beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Beykoz'da etkili olan kar yağışı, sokakları arabaların üstlerini ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Beyaz gelinliğini giyen Anadolu Hisarı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Karın yağmasıyla oluşan masalsı görüntüler dronla havadan görüntülendi.

Kar yağışı sonrası Beykoz'da kartpostallık görüntüler oluştu

Kar yağışı sonrası Beykoz'da kartpostallık görüntüler oluştu

Kar yağışı sonrası Beykoz'da kartpostallık görüntüler oluştu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Güncel

İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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