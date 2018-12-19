Kar Yağışı İstanbul'u Beyaza Boyadı, Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıktı
İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Silivri'de etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Karlar altında kalan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı Silivri'yi beyaza bürüdü, kartpostallık görüntüler oluştu.
YAĞIŞLI HAVA YERİNİ KARA BIRAKTI
Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı çevresinde de kar yağışı etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde başlayan, gece boyunca da devam yağmur sabah saatlerinde daha da yoğunlaştı. Yağış, Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı çevresinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.
Silivri, Çatalca, Esenyurt ve Büyükçekmece'de kar yağıyor.
İşte İstanbul'dan kar görüntüleri:
Kaynak: İHA