Kar Yağışı İstanbul'u Beyaza Boyadı, Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı Silivri'yi beyaza bürüdü, kartpostallık görüntüler oluştu.

YAĞIŞLI HAVA YERİNİ KARA BIRAKTI

Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı çevresinde de kar yağışı etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde başlayan, gece boyunca da devam yağmur sabah saatlerinde daha da yoğunlaştı. Yağış, Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı çevresinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Silivri, Çatalca, Esenyurt ve Büyükçekmece'de kar yağıyor.

İşte İstanbul'dan kar görüntüleri:

Kaynak: İHA