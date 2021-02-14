Kar yağışı Şile'de etkili oldu

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Anadolu Yakası'nda ve yüksek kesimlerde yerler kısa sürede beyaza büründü. Şile'de de etkili olan kar yağışı, zaman zaman tipi şeklinde seyretti. Kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çekmeköy, Şile yolu ve Sancaktepe bölgesinde İBB araçları tuzlama çalışmaları yapıyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı