Kar yağışı Şile'de etkili oldu
14.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:01
İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Anadolu Yakası'nda ve yüksek kesimlerde yerler kısa sürede beyaza büründü.
İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Anadolu Yakası'nda ve yüksek kesimlerde yerler kısa sürede beyaza büründü. Şile'de de etkili olan kar yağışı, zaman zaman tipi şeklinde seyretti. Kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çekmeköy, Şile yolu ve Sancaktepe bölgesinde İBB araçları tuzlama çalışmaları yapıyor.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı