Kar yağışı Seydişehir-Antalya kara yolunda ulaşımı zorlaştırdı

Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkisini sürdürdü.

Konya genelinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, trafikte aksamalara da neden oldu.

Seydişehir-Antalya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, fırtına ve tipi nedeniyle sürücüler için görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düştü.

Karayolları ekipleri de kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak, yolun açık olmasını sağladı.???????

Marangozlar Kavşağı'ndaki polis uygulama noktasında ise kar lastiği ve zincirli otomobillerin geçişi sağlanırken, çekici türü araçlara izin verilmedi. Bazı araçlar, akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde bekletildi.

Yolda hasarlı trafik kazası nedeniyle de ulaşımda aksamaların yaşandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay