Kar yağışı Sarıcakaya yolunda etkili
Haberler » Güncel » Kar yağışı Sarıcakaya yolunda etkili - Haber

Kar yağışı Sarıcakaya yolunda etkili

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Sarıcakaya yolunda ulaşım jandarma trafik ekiplerinin kontrolü ile sağlanıyor.

04.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:53
Kar yağışı Sarıcakaya yolunda etkili

'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yolunda ulaşım trafik ekiplerinin kontrolü ile sağlanıyor.


Eskişehir-Sarıcakaya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği yolda trafik jandarma timleri trafik akışını kontrollü sağlıyor. Kar lastiği takmayan araçların geçişine izin verilmezken, sürücülere cezai işlem de uygulanıyor. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla olası kazaların da önüne geçilmiş oluyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Haber

Son Dakika Haberleri
14:06 Kayseri'de birlikte yaşadığı kadına elekto şok uygulayan sanığa para cezası - Haber
14:06 Burdur'da gazeteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:05 Van'da 2019 yılındaki 6 operasyonda 800 kilo eroin ele geçirildi - Haber
14:05 Antalya 'ucuz ekmek için kaliteden ödün verdiler' - Haber
14:00 Kütahya beyaza büründü - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı