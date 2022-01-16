Kar yağışı Sakarya'yı beyaza bürüdü - Haberler
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Kar yağışı Sakarya'yı beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | Güncel

Kar yağışı Sakarya'yı beyaza bürüdü Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar şehir merkezine düştü Sakarya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

SAKARYA (İHA) - Kar yağışı Sakarya'yı beyaza bürüdü

Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar şehir merkezine düştü

SAKARYA - Sakarya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerin ardından kent merkezine düşen kar, bazı bölgeleri beyaza bürüdü.

Sakarya'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Yüksek kesimleri beyaza bürüyen yağış şehir merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor. Yağış sonrasında bazı bölgeler ile birlikte evlerin çatıları ve arabaların üzerleri de beyaza büründü. Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası belediye ekipleri şehir merkezinde karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağışın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kar yağışı Sakarya'yı beyaza bürüdü

Kar yağışı Sakarya'yı beyaza bürüdü

Kar yağışı Sakarya'yı beyaza bürüdü

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İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri
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Kar yağışı Sakarya'yı beyaza bürüdü Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar şehir merkezine düştü Sakarya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

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