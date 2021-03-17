Saimbeyli-Tufanbeyli karayolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
17.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:41
Adana'da Saimbeyli-Tufanbeyli karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Adana'da Saimbeyli-Tufanbeyli karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, Saimbeyli ilçesini Tufanbeyli'ye bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Saimbeyli-Tufanbeyli karayolu trafiğe kapandı.
Saimbeyli'den Tufanbeyli istikametine giden araçlar, kar yağışı nedeniyle yol kenarında bekletiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı