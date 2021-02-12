Kar yağışı öncesi araç bakım yoğunluğu

Kar yağışı öncesi araç bakım yoğunluğu

DÜZCE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar uyarısının ardından Düzce'de sürücüler bakım için harekete geçti. Kar yağışında zorluk yaşamak istemeyen sürücüler, tamircilerin yolunu tuttu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarısı ile zorluk yaşamak istemeyen araç sahipleri harekete geçti. Kış lastiği takılması kadar önemli olan araç silecekleri için de sürücüler oto tamircilerde yoğunluk oluşturdu. Düzce'de araç silecekleri bakım ve onarımını yapan Ümit Sel, sürücülerin görüş mesafesinin önemli bir durum olduğunu silecek bakımlarını yaptırmaları gerektiğini vurguladı. Hava sıcaklıklarının eksi dereceye düşeceği ifade eden Sel, "Sürücülerin yolda mağduriyet yaşamamaları açısından cam sularının eksi hava şartlarına uyumlu hale getirmeleri gerekiyor. Silecek süpürgelerini kontrol etmeleri, silecek motorlarını bakımlarının yapılması gerekiyor. Aynı şekilde kar lastiklerinin, kar lastikleri olsa bile araçta zincir bulundurmalarını tavsiye ediyoruz. Motor suları mesela önemli. Bir önceki karda yaşadık. Bir çok araçta antifriz olmadığı ortaya çıktı. Sanayide o dönemde aşırı bir yoğunluk oldu. Motor suları dondu motorları zarar gören araçlar oldu, radyatörleri patlayan araçlar oldu. Aynı mağduriyetin yaşanmaması için Radyatör sularının antifriz ile değiştirilmesi cam sularının yine eksi havaya dayanıklı cam suları ile yenilenmesi kış lastikleri, zincirlerin bulunmasını tavsiye ediyoruz. Sileceklerinde bakımı önemli. Sonuçta sürücülerin yolla arasında ki kirlenmeyi örtüyü kaldırabilecek olan tek alet silecekler. Bunların mutlaka temiz olması yeni olması düzgün olması gerekiyor ki camınızı temiz tutsun, yolu ve görüşünüzü engellemesin. Daha net bir görüş sağlasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ