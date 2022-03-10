Kar yağışı Nevşehir'de etkili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışı Nevşehir'de etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kar yağışı Nevşehir'de etkili oldu

Nevşehir'de etkili olan etkili olan kar yağışı dolayısıyla belediye ekipleri şehir içi yollarda ve yaya kaldırımlarında kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de etkili olan etkili olan kar yağışı dolayısıyla belediye ekipleri şehir içi yollarda ve yaya kaldırımlarında kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı.

Nevşehir'de beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlarken ulaşımda aksama yaşanmaması için belediye ekipleri harekete geçti. Karla mücadele ekipleri, yağış ile birlikte şehir içi ulaşımda aksamaların yaşanmaması için tüm mahallelerde ve ana arterlerde kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise sabah erken saatlerden itibaren yaya kaldırımlarında kar temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Kar temizliği ve yollardaki tuzlama çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - NEVŞEHİR

Kar yağışı Nevşehir'de etkili oldu

Kar yağışı Nevşehir'de etkili oldu

Kar yağışı Nevşehir'de etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevşehir, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title