Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için polis mama bıraktı - Haberler
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Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için polis mama bıraktı

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için polis mama bıraktı
Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da polisler tarafından etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bırakıldı.

İSTANBUL'da polisler tarafından  etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bırakıldı. Uygulama, soğuk hava dalgası geçene kadar devam edecek.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, hava sıcaklıklarının düşmesi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle sahaya indi. Ekipler kötü hava koşulları, etkili olan kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışması başlattı. Görevli polisler tarafından sokak hayvanlarının bulunduğu pek çok ormanlık bölgeye mama bırakıldı.  Uygulamanın soğuk hava dalgasının etkisini kaybetmesine kadar aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.


Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için polis mama bıraktı

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için polis mama bıraktı

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için polis mama bıraktı

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için polis mama bıraktı

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için polis mama bıraktı

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Son Dakika Haberleri

Sokak Hayvanları, kar, Güncel, Haber

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