Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım aksıyor
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Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım aksıyor

15.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:04

Çorum'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Çorum'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kentte öğlenden itibaren etkili olan kar yağışı, akşam etkisini artırdı. Zaman zaman tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Güzergahta kış lastiği ya da zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları Çorum Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de güzergahta yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede polis ve jandarma ekipleri denetim yapıyor.

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım aksıyor
Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım aksıyor
Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım aksıyor
Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım aksıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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