Kar yağışı nedeniyle Osmangazi Köprüsü'nden geçiş için kış lastiği zorunluluğu - Haberler
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Kar yağışı nedeniyle Osmangazi Köprüsü'nden geçiş için kış lastiği zorunluluğu

Kar yağışı nedeniyle Osmangazi Köprüsü'nden geçiş için kış lastiği zorunluluğu
AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul istikametine sadece kış lastiği olan binek araçların geçişine izin verileceği bildirildi.

İSTANBUL (AA) - Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul istikametine sadece kış lastiği olan binek araçların geçişine izin verileceği bildirildi.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Bölgemizde ve İstanbul'da devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul istikametine gidişler sadece kış lastiği olan binek araçlara açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri

Osmangazi Köprüsü, İstanbul, Yalova, kar, Güncel, Haber

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