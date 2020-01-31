Kar yağışı nedeniyle Nevşehir'de engelli ve hamilelere idari izin verildi
Haberler » Güncel » Kar yağışı nedeniyle Nevşehir'de engelli ve hamilelere idari izin verildi - Haber

Kar yağışı nedeniyle Nevşehir'de engelli ve hamilelere idari izin verildi

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından Nevşehir Valiliği tarafından engelli, kronik hastalar ve hamileler için idari izin verildiği açıklandı.

31.01.2020 10:31 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:36
Kar yağışı nedeniyle Nevşehir'de engelli ve hamilelere idari izin verildi

'de yağan yoğun kar yağışının ardından tarafından engelli, kronik hastalar ve hamileler için idari izin verildiği açıklandı.


Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından Nevşehir Valiliği tarafından engelli, kronik hastalar ve hamileler için idari izin verildiği açıklandı. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel, 31 Ocak 2020 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer erildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler