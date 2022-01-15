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Kar yağışı nedeniyle minibüs şarampole yuvarlandı

Kar yağışı nedeniyle minibüs şarampole yuvarlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole yuvarlanan minibüs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole yuvarlanan minibüs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muradiye ilçesine bağlı Akçaçay Mahallesinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 65 LC 797 plakalı Ford Transit marka minibüs, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kara saplanan minibüs çıkarıldı. - VAN

Kar yağışı nedeniyle minibüs şarampole yuvarlandı

Kar yağışı nedeniyle minibüs şarampole yuvarlandı

Kar yağışı nedeniyle minibüs şarampole yuvarlandı

Kar yağışı nedeniyle minibüs şarampole yuvarlandı

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Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole yuvarlanan minibüs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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