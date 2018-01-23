Kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hamile kadın 3 saatte hastaneye yetiştirildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı çeken hamile kadın, 3 saatlik çalışmanın ardından hastaneye yetiştirildi

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı çeken hamile kadın, 3 saatlik çalışmanın ardından hastaneye yetiştirildi.

İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Güneş köyünde ilk çocuğuna hamile olan 28 yaşındaki H.K., akşam saatlerinde doğum sancısı başlayınca rahatsızlandı. Durum 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Rahatsızlanan kadın için köye giden sağlık ekipleri kar ve tipi nedeniyle köy yolunun kapalı olması nedeniyle İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Yapılan çalışmaların ardından köyün kapanan yolu ulaşıma açıldı. Hamile kadın 3 saatlik süren çalışmanın ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Özel İdare Müdürü Umut Aktaş, 3 saatlik bir çalışma sonucu karla mücadele ekiplerinin kapanan yolu açtığını ve rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirdiklerini söyledi.