Kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda mağdur olan sürücülerin geçiş ücretleri iade edilecek

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - İstanbul'u geçtiğimiz günlerde etkisi altına alan şiddetli kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda mağdur olan sürücülerin otoyol geçiş ücretleri iade edilecek.

Son yılların en kuvvetli kar yağışının yaşandığı ve yer yer çok kuvvetli tipinin olduğu Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Yassıören, Yassıören-Odayeri ve Habipler-Hasdal mevkilerini kapsayan yolları kullanan ve mağduriyet yaşayan tüm sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretleri, Kuzey Marmara Otoyolu işletmesi tarafından iade edilecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel