Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü - Haberler
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Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Karla kaplı yerler Karlı yolda ilerleyen araçlar Karda yürüyen insanlar Kar altında kalan araçlar Araç üzerindeki karı temizleyen kişi Kar temizliği yapanlar MUŞ - Muş'ta kar yağışı etkili oldu.

MUŞ (AA) - Karla kaplı yerler

Karlı yolda ilerleyen araçlar

Karda yürüyen insanlar

Kar altında kalan araçlar

Araç üzerindeki karı temizleyen kişi

Kar temizliği yapanlar MUŞ - Muş'ta kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Tragger, Muş, kar, Güncel, Haber

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