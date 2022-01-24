Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Karla kaplı yerler Karlı yolda ilerleyen araçlar Karda yürüyen insanlar Kar altında kalan araçlar Araç üzerindeki karı temizleyen kişi Kar temizliği yapanlar MUŞ - Muş'ta kar yağışı etkili oldu.
MUŞ (AA) - Karla kaplı yerler
Karlı yolda ilerleyen araçlar
Karda yürüyen insanlar
Kar altında kalan araçlar
Araç üzerindeki karı temizleyen kişi
Kar temizliği yapanlar MUŞ - Muş'ta kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.