Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 yaralı

BURSA'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, elektrik direğine ve başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kimliği bilinmeyen sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 16 ANC 698 plakalı hafif ticari araç, önce elektrik direğine ardından da bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, lüks cipin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza sonucu maddi hasar oluşan 3 araç da çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı