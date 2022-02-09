Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor - Haberler
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Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar'da dün gece başlayan kar yağının ardından İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekibi, kapanan köy yollarını açma çalışmalarına başladı.

Afyonkarahisar'da dün gece başlayan kar yağının ardından İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekibi, kapanan köy yollarını açma çalışmalarına başladı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekibi dün gece başlayan kar yağışının ardından saat 04.30 itibariyle çalışmalarına başladı. Kar yağışıyla birlikte ulaşıma kapanan merkez Kalecik beldesinde ile Bostanlı ve Belkaracaören'de karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler Dinar ilçesi Cerityaylası köyü ile Bayat ilçesi Yukarıçaybelen köylerinde kapanan köyler ulaşıma açıldı. Ayrıca Sinanpaşa ilçesi Çalışlar köyünde kapanan bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karahisar, kar, Yerel, Haberler

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