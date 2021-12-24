Kar yağışı nedeniyle araç şarampole yuvarlandı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de, kar nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yolun aşağısına düşen araçta sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Başakşehir Adnan Menderes Bulvarı Kayaşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 54 B 5991 plakalı Toyota markalı aracıyla işe S.G, isimli kadın sürücü, kar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki dereye doğru şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre aşağıya düşen araçta sürücü S.G., yaralandı.

Olayın haber verilmesiyle itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. ilk tedavisi ayakta yapılan sürücü S.G, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

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