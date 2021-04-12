Kar yağışı nedeniyle 70 koyun telef oldu
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Kar yağışı nedeniyle 70 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kar yağışı nedeniyle 70 koyun telef oldu

Yahyalı'da yoğun şekilde yağan kar nedeni ile 70 koyunun telef olurken, 4 koyun da kayboldu.

Yahyalı'da yoğun şekilde yağan kar nedeni ile 70 koyunun telef olurken, 4 koyun da kayboldu. Merada otlanırken kar yağışına yakalanan koyunların telef olduğu, kar ve çamurla kaplanmış koyunların durumu içleri acıttı.

Yahyalı Aladağlar İnbaşı mevkisinde otlanmaya götürülen Ethem Akay'a ait koyun sürüsü, kar yağışı ve oluşan çamura saplanmaları nedeniyle telef oldu. 74 baş koyunu otlatmak için götürdüğü İnbaşı mevkiinde beklemediği kar yağışına yakalanan Ethem Akay, sığınacak yer bulamadı. Sürü bir anda kar ve oluşan çamur deryasının içinde kaldı. Koyunlardan 70'i çamura bulanarak telef oldu. Dört koyun ise kayboldu.

Sürü sahibi Ethem Akay, kaybolan 4 koyunun da kurtlar tarafından öldürüldüğünü düşündüklerini söyledi. Olay yerinden çekilen fotoğraflar ve görüntülerde ise çamur içinde telef koyunların görüntüleri içleri acıttı. - KAYSERİ

Kar yağışı nedeniyle 70 koyun telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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