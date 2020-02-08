Kar yağışı nedeniyle 6 ilde 597 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

08.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:41

Sakarya, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de kar yağışı nedeniyle 597 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sakarya'da kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Yoğun yağış nedeniyle ilçelerden Akyazı'da 3, Geyve'de 17, Kocaali'de 8, Pamukova'da 3, Taraklı'da 14 ve Hendek'te 5 olmak üzere 50 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Düzce

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, gece etkisini göstermeye başlayan kar yağışının ilk etapta il genelinde 279 köyün yolunu ulaşıma kapattığını belirtti.

İl Özel İdaresi ekiplerinin gece boyu çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Dağlı, bu köylerden 163'ünün yolunun açıldığını, 116 köy yolunun da en kısa zamanda açılacağını ifade etti.

Öte yandan, kent merkezi ve tüm ilçelerde etkili olan yağış nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor. Belediye ekipleri ise kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Karabük

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 6, ilçelerden Eflani'de 48, Eskipazar'da 10, Ovacık'ta 5, Safranbolu'da 14 ve Yenice'de 18 olmak üzere 101 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 20, Alaplı'da 12, Devrek'te 50, Gökçebey'de 16, Çaycuma'da 9, Ereğli'de 21 ve Kozlu'da 20 olmak üzere 148 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin, kapalı köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Bartın

Bartın İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, merkezde 12 ve Ulus ilçesinde 16 olmak üzere 28 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Yol açma çalışmalarında acil hastalar, diyaliz hastaları, doğum, ölüm gibi durumlara öncelik sağlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimizde dün yağmaya başlayan kar nedeniyle Bartın İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi, 44 personel, 23 kar temizleme aracıyla 24 saat esasına dayalı çalışmalarına başlamıştır. Karla mücadele çalışmalarımız 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarmayla koordineli sürmektedir."

Bolu

Bolu Valiliğinden alınan bilgiye göre, gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde 154 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bu arada, yapılan çalışmalar kapsamında, tırların D-100 kara yolundan İstanbul ile Ankara, Mengen ayrımından itibaren Zonguldak istikametine bırakılmadığı ifade edildi.

Otoyollarda 65 araç ve 264 personel, devlet kara yollarında 60 araç ve 63 personelle karla mücadele yürütüldüğü, İl Özel İdaresinin ise 57 araç ve 112 personelle çalışmasını sürdürdüğü kaydedildi.

Kocaeli

Kocaeli kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle amatör ligde bugün ve yarın oynanması planlanan maçlar iptal edildi.



Büyükşehir Belediyesi, 550 personel ve 225 araçla yağışın etkili olduğu bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kar timleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe ilçesi, İzmit'teki Umuttepe, Gölcük'teki Erikli Tepe Tabiat Parkı yolu, Başiskele'deki Aytepe, Gebze'deki Pelitli, Körfez'deki İlimtepe-Belen yolu başta olmak üzere birçok noktada karla mücadele ekibi görev yapıyor.

Kaynak: AA