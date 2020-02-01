01.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:12

Muş'ta dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı 311 köy yolunun kapandığını kaydetti.

Kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini vurguladı.

Kar nedeniyle adeta beyaza bürünen kentte belediye ekipleri, caddelerde temizleme çalışması yürütüyor.

Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

Kaynak: AA

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