Kar yağışı nedeniyle 261 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ (AA) - Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde 261 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün geceden bu yana kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kar nedeniyle 261 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Yentür, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kapanan köy yollarımızı en kısa sürede açacağız. Ekiplerimiz dün akşamdan beri sahada karla mücadele çalışması yürütmekte." dedi.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Araç sürücüleri ise kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarında cadde, sokak ve kaldırımlardaki karları temizlemeye başladı.

Sabah bazı vatandaşlar, karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi.