Kar yağışı nedeniyle 205 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
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Kar yağışı nedeniyle 205 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

19.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:06

Kar yağışı nedeniyle 205 yerleşim yeri ulaşıma kapandı Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 205 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle 205 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

VAN - Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 205 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.

Van'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı kenti beyaza bürürken; Bahçesaray'da 74, Başkale'de 1, Çaldıran'da 99, Erciş'te 16, İpekyolu'nda 2 ve Muradiye ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 205 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattırdı. Belediye ekipleri ise kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle 205 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Kar yağışı nedeniyle 205 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Kar yağışı nedeniyle 205 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Kar yağışı nedeniyle 205 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ

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