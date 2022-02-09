BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dünden itibaren etkili olan kar ve tipi, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yolu kar nedeniyle kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.