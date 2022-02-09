Kar yağışı nedeniyle 2 köye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışı nedeniyle 2 köye ulaşım sağlanamıyor

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Şırnak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dünden itibaren etkili olan kar ve tipi, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yolu kar nedeniyle kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Kar yağışı nedeniyle 2 köye ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışı nedeniyle 2 köye ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışı nedeniyle 2 köye ulaşım sağlanamıyor

AA - Güncel

Beytüşşebap, Şırnak, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title