Kar yağışı nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı
AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Kent merkezinden görüntüler Karla kaplı cadde ve sokaklar Karla kaplı araçlar Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle 154 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.
MUŞ (AA) - Kent merkezinden görüntüler
Karla kaplı cadde ve sokaklar
Karla kaplı araçlar
Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle 154 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi. Yentür, söz konusu bölgede ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.
Belediye ekipleri de karla kaplı cadde ve sokaklarda temizleme çalışması yürütüyor.