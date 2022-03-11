Kar yağışı nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler

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Kar yağışı nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Kar yağışı nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı

Kent merkezinden görüntüler Karla kaplı cadde ve sokaklar Karla kaplı araçlar Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle 154 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

MUŞ (AA) - Kent merkezinden görüntüler

Karla kaplı cadde ve sokaklar

Karla kaplı araçlar

Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle 154 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi. Yentür, söz konusu bölgede ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Belediye ekipleri de karla kaplı cadde ve sokaklarda temizleme çalışması yürütüyor.

Kar yağışı nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Muş, kar, Güncel, Haberler

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