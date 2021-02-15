Kar yağışı ne zaman bitecek? Yarın kar var mı? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
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Kar yağışı ne zaman bitecek? Yarın kar var mı? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

15.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:07
Kar yağışı ne zaman bitecek? Yarın kar var mı? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağısı, birçok bölgeyi etkisi altına aldı. Kar yağışı ne zaman bitecek? Yarın kar var mı? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağışı!

Türkiye'nin çoğu bölgelerini esir alan yoğun kar yağışı ne zaman bitecek? Yarın kar var mı? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Kentin neredeyse tamamı beyaza büründü, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar yükseldi. İstanbul'da bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışının, bugün ve yarın da etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı'nda zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar da anın tadını çıkararak Taksim Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çekildi. İBB'ye ait kar küreme araçları da meydanda hazır bir şekilde bekletiliyor. Kar yağışının yarında sürmesi bekleniyor.

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