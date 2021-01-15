Kar yağışı ne kadar sürecek? Hafta sonu kar yağacak mı? İstanbul'da hava durumu!

15 Ocak Cuma günü başlayan kar yağışı sonrası İstanbul beyaza büründü. Kar yağışı ne kadar sürecek? Hafta sonu kar yağacak mı? İstanbul'da hava durumu!

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonucu bugün sabah saatlerinde kar yağışı görüldü. Kar yağışı ne kadar sürecek? Hafta sonu kar yağacak mı? İstanbul'da hava durumu!

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU!

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte dün ilk kar yağışı görüldü. Kar yağışı hafta sonu itibari ile de devam edecek.