Kar yağışı, küçükbaş hayvanları telef etti Kar yağışı, küçükbaş hayvanları telef etti Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaylalarda dün yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı küçükbaş hayvanların telef olduğu bildirildi.

Kar yağışı, küçükbaş hayvanları telef etti TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaylalarda dün yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı küçükbaş hayvanların telef olduğu bildirildi. Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçelerinden Pülümür yaylalarına çıkan sürü sahipleri, dün aniden bastıran kar yağışı nedeniyle zor durumda kaldı. Yağış nedeniyle bazı sürü sahiplerinin küçükbaş hayvanı telef olurken, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, zor durumdaki yaylacılara yardım ulaştırmaya başladı. Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yağış nedeniyle telef olan küçükbaş hayvan sayısı konusunda tespit çalışmaları başlatıldığı bildirildi. Kaynak: İHA