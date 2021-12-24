Kar yağışı Konya Ovası'na ilaç oldu

KONYA (İHA) - Konya'da yağan Kar, çiftçiyi sevindirdi. Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, Konya'nın hububatın kalbi olduğunu ve kara, yağmura sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek, "Yağan kar bizi şu an için Mart, Nisan aylarına kadar kurtarmış durumda. Bu yağışlar böyle devam ederse, önümüzdeki yıl ülkemizin ithalata gerek duymayacağı kanaatindeyim" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı, Konya Ovası'nda çiftçiye adeta ilaç oldu. Kuraklığın vurduğu Türkiye'nin tahıl ambarında kar yağışı sevindirdi. Kent merkezinde 20 santimetreyi geçen kar kalınlığı bazı ilçelerde yarım metreyi bulurken, tarlalar adeta beyaz battaniye ile örtüldü.

"Karın zahmetini 2-3 gün çekeriz ama 1 yıl boyunca rahmetinden faydalanırız"

Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, dünyada ve Türkiye'de yaşanan kuraklığın hat safhalara ulaştığını dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl çiftçilerimiz kuraklıktan dolayı büyük zararlar gördü. Ülke ekonomisi de zarar gördü. Ancak uzun yıllardan beri 11'inci, 12'inci aylarda düşmeyen yağış miktarları İç Anadolu Bölgesi ile Konya'ya yağan yağmur ve karla istediğimiz oranların üzerine çıktı. Rabbimizin verdiği nimetlere sonsuz şükürler olsun. Kar rahmettir. Zahmetini 2-3 gün çekeriz ama 1 yıl boyunca rahmetinden faydalanırız. Konya hububatın kalbi, hububatın kalbi olan şehirde kara ve yağmura sürekli ihtiyaç var. Bu yıl gübre fiyatlarının aşırı yüksek olmasından dolayı gübre atamamızdan kaynaklanan eksikliği de bu kar yağışıyla çiftçilerimiz gidermiş oldu. Bunun için sevinçliyiz, mutluyuz" dedi.

"Kar çimlenmenin gerçekleşmesini sağlayacak"

Karın ekinlere olan faydasından bahseden Murat Yağız, "Kar çimlenmenin gerçekleşmesini sağlayacak. Karın altında bitki hem azotunu alacak kardan, hem de büyümesini gerçekleştirecek. Dünyada gıdada bir sıkıntı var ama ülkemizde bugüne kadar olmadı. Bu yıl da olmayacağının en büyük göstergelerinden bir tanesi. Tüketicilerimiz, 83 milyon insanımız rahat olsun. İç Anadolu Bölgesi'ne yağan kar yağışı bizi şu an için Mart, Nisan aylarına kadar kurtarmış durumda. Bu kar, yağmur olmazsa insanoğlu aç kalır. Toprağın, insanın gıdası sudur. Onun için bunu rahmet olarak görelim, değerlendirelim. 3-5 gün geçici zahmetler çekeriz ama 1 yıl boyunca insanların gıda ihtiyacını rahatlıkla karşılarız" ifadelerini kullandı.

"Yağışlar böyle devam ederse ülkemizin ithalata gerek duymayacağı kanaatindeyim"

Rekoltenin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Yağız, "18-20 milyon tona yakın bir hububat üretimimiz vardı. Ama geçtiğimiz yıl bu 14 milyon tonlarda kaldı ve ithal etmek zorunda kaldık. Şu anda da halen ithal ediyoruz. Dolayısıyla bu kar yağışları, ülke ekonomisini ilgilendiriyor. Kalitenin, rekoltenin artacağını, 20 milyon tonların üzerine çıkacağımızdan eminim. Bu yağışlar böyle devam ederse, önümüzdeki yıl ülkemizin ithalata gerek duymayacağı kanaatindeyim" diye konuştu. - KONYA