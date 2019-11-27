Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Erzurum ve Kars'ta kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
27.11.2019 23:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:14
Erzurum ve Kars'ta kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Yüksek kesimlerde gün içinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde Erzurum kent merkezini beyaza bürüdü.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Kar yağışı sonrası vatandaşlar araçlarını, esnaf da iş yerlerinin önünü temizledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kar yağışı kenti beyaza bürüdü