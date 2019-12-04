Kar yağışı kazaya yol açtı
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Kar yağışı kazaya yol açtı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

04.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:49
Kar yağışı kazaya yol açtı

'nun ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Turnalık Mahallesi Döngeri mevkisinde H.T. yönetimindeki 52 FB 896 plakalı kamyonetle yine karşı yönden gelen Z.K. yönetimindeki 34 KB 7288 plakalı kamyonet çarpıştı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. - ORDU

Kaynak: İHA
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