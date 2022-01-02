IĞDIR (İHA) - Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi

IĞDIR - Iğdır 'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda fren yapan araç başka bir araca arkadan çarptı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarında meydana geldi. Yağan kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda fren yapan 27 Y 9243 plakalı ticari araç 76 T 0117 taksiye arkadan çarptı. Çarpma etkisi ile iki araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yeni kazaların meydana gelmemesi için sürücüleri uyardı.