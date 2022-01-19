Kar yağışı kazalara neden oldu, vatandaşlar kazada yola akan mazotu bidonlarla kurtarmaya çalıştılar

Nevşehir'de akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı çok sayıda maddi hasarlı kazaya neden oldu.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı çok sayıda maddi hasarlı kazaya neden oldu.

2000 Evler Mahallesi Üniversite Kavşağında meydana gelen trafik kazasında sürücüleri belirlenemeyen 01 plakalı otomobil ile 31 plakalı tır çarpıştı. Kaza esnasında tırın deposu alt kısımdan delinince litrelerce mazot yola aktı. Çevrede bulunan esnaflar kovalar ve su bidonları getirerek mazotun yola akmasını engellemeye çalıştılar.

Olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yoldaki buzlanma ve yola dökülen mazot nedeniyle Nevşehir Kayseri karayolu Nevşehir istikametine trafiğe geçici süre ile kapatıldı.

Çevrede bulunan esnafların kaza yapan sürücü ve görevli ekiplere çay ikram etmesi yürekleri ısıttı.

Kara yolları ekipleri kaza yerinde tuzlama çalışması ve yola dökülen mazot temizliği yaptı.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla karayolu tekrar trafiği açıldı. - NEVŞEHİR