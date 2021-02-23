Kar yağışı Kavaklı çiftçileri sevindirdi
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Kar yağışı Kavaklı çiftçileri sevindirdi

23.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:14
Kar yağışı Kavaklı çiftçileri sevindirdi

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, geçen hafta etkili olan kar yağışının çiftçileri sevindirdiğini söyledi.

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, geçen hafta etkili olan kar yağışının çiftçileri sevindirdiğini söyledi.

Aslankaya, yaptığı açıklamada, ortalama 70 santimetre derinliğindeki kar yağışı dolayısıyla Kavak'ta kuraklık endişesinin azaldığını ifade etti.

İlçede görülen kuraklık nedeniyle çiftçilerin zamanında hububat ekimi yapamadıklarını belirten Aslankaya, "İlçemizde hububat yani buğday ekimi normalde kasım ayında yapılır. Ancak kuraklık dolayısıyla pek çok çiftçimiz kasım ayı sonuna kadar tamamlaması gereken güz dönemi hububat ekimini belki yağış olur umuduyla aralık ve hatta ocak ayında yapanlar oldu. Toprak altındaki tohumun bu günlerde normalde çimlenip, toprak yüzeyini kaplaması gerekirken, daha çimlenmeyen hububat tarlaları göze çarpıyor." dedi.

Ürün ve saman verim kaybının kışın kar yağmaması ve buna bağlı olarak buğday ekili arazilerin soğuklama denilen evreyi yaşayamamasından kaynaklandığını ifade eden Aslankaya, şu anda hububat ekili arazilerin karla kaplı olmasıyla birlikte hububat ekili alanlardan verim alamayacaklarını düşünen çiftçilerin kuraklık korkusunu yendiğini kaydetti.

Çiftçi Ahmet Topçu da "Güz dönemi hububat ekimini kuraklık dolayısıyla zamanında yapamadık. Ekimde gecikme yaşadık. Ektiğimiz tohumlar da kuraklıktan çimlenmedi ve toprak altında bekliyordu. Şimdi beklediğimiz kar yağdı. Gecikmeli de olsa ektiğimiz tohumlar çimlenecek. Kar yağışına çocuklar gibi en çokta biz çiftçiler sevindik. Çünkü kar yağışıyla birlikte kuraklık endişemiz kalktı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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