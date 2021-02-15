Kar yağışı Karadeniz bağlantı yolunda aksamalara neden oluyor
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Kar yağışı Karadeniz bağlantı yolunda aksamalara neden oluyor

15.02.2021 17:34 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:40
Kar yağışı Karadeniz bağlantı yolunda aksamalara neden oluyor

Karabük'te etkisini giderek arttıran kar yağışının ardından İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında tipi ve buzlanma sonucu ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karabük'te etkisini giderek arttıran kar yağışının ardından İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında tipi ve buzlanma sonucu ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, D-100 yolunun Kemikli Rampaları geçişinde kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasında yer alan, Karadeniz bağlantı yolunda İstanbul ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan D-100 yolu Kemikli Rampaları geçişinde, kar ve buzlanma ile zaman zaman etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Karayolları ekipleri, yolu açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, rampalarda zorlanan ağır tonajlı araçların yolda kalması sonrası trafikte aksamalar yaşanıyor. - KARABÜK

Kar yağışı Karadeniz bağlantı yolunda aksamalara neden oluyor
Kar yağışı Karadeniz bağlantı yolunda aksamalara neden oluyor
Kar yağışı Karadeniz bağlantı yolunda aksamalara neden oluyor
Kar yağışı Karadeniz bağlantı yolunda aksamalara neden oluyor
Kar yağışı Karadeniz bağlantı yolunda aksamalara neden oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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