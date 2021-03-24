Kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu kar yağışı başladı! Vatandaşlar "Kar yağışı kaç gün sürecek?" sorularına yanıt arıyor. Ankara ve İstanbul'da kar yağıyor. Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı ve dolu görüldü. Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluşurken, karla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı. Peki, Kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar yağışı

Kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar ve dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yerde de beyaz örtü yaptı. Ankara'da da yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Öte yandan Meteoroloji, son hava durumu raporunu paylaştı. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 09.00 sıralarında kentteki yoğunluk yüzde 67'ye ulaştı.İşte 24 Mart Çarşamba günü hava durumu raporu…

KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kar yağışının 3 gün daha sürmesi bekleniyor. Yollar kısa sürede beyaza bürünürken trafikte aksamalar yaşanıyor. Kar yağışı ve kazaların etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.05 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.

KAR SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı ve dolu görüldü. Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti. İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı. Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu. Sabah saatlerinde ise kar etkisini arttırdı. Yollar kısa sürede beyaza büründü trafikte aksamalar yaşanıyor.

Taksim'de sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü. Sabah evlerinde çıkan vatandaşlar dolu yağışı ile karşılaştı. Hazırlıklı olan vatandaşlar yanlarında bulunan şemsiyeleri kullanarak dolu yağışından korunmaya çalıştı. Hazırlıksız olan vatandaşlar ise aniden bastıran dolu yağışında Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde güçlükle ilerlediler.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde çok kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların Doğu Akdeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında ve güneydoğusunda kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde çok kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu2nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.