Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı

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Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı İstanbul'un batı komşusu Tekirdağ'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı

TEKİRDAĞ - İstanbul'un batı komşusu Tekirdağ'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Balkanlardan giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ve kırsal yerleşim yerlerinde etkili oldu. Dün 19 dereceyi bulan güneşli havanın ardından bu sabah evinden çıkan vatandaşlar kar yağışını görünce hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadı.

İlçede hava sıcaklığı 3 derece civarında seyrediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR