Kar Yağışı İstanbul'da Hayatı Felç Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar Yağışı İstanbul'da Hayatı Felç Etti

19.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:48

İstanbul'da yer yer 50 santimetreye ulaşan yoğun kar yağışından dolayı hem yayalar hem de araçlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da yer yer 50 santimetreye ulaşan yoğun kar yağışından dolayı hem yayalar hem de araçlar zor anlar yaşadı. İstanbul-Balıkesir karayolunun kar fırtınasından dolayı kapanması sonucunda yüzlerce araç 15 saat mahsur kaldı. İstanbul'un beyaza bürünmesinden keyif alanlar da vardı.

Kar Yağışı İstanbul'da Hayatı Felç Etti

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Can Yaman Özge Özder Oğuzhan Koç Hülya Avşar
Spor Can Bartu Ersun Yanal Hüseyin Göçek Osman Özköylü İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Şehit Antalya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar Yağışı İstanbul'da Hayatı Felç Etti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 10:49:29. #1.15#
title