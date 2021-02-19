Kar Yağışı İstanbul'da Hayatı Felç Etti

İstanbul'da yer yer 50 santimetreye ulaşan yoğun kar yağışından dolayı hem yayalar hem de araçlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da yer yer 50 santimetreye ulaşan yoğun kar yağışından dolayı hem yayalar hem de araçlar zor anlar yaşadı. İstanbul-Balıkesir karayolunun kar fırtınasından dolayı kapanması sonucunda yüzlerce araç 15 saat mahsur kaldı. İstanbul'un beyaza bürünmesinden keyif alanlar da vardı.

Kaynak: DailyMotion.com