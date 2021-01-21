Kar yağışı, ısıtıcı satışlarını yüzde 75 artırdı
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Kar yağışı, ısıtıcı satışlarını yüzde 75 artırdı

21.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:20
Kar yağışı, ısıtıcı satışlarını yüzde 75 artırdı

GittiGidiyor'da 15-20 Ocak'ta ısıtıcı satışları yüzde 75 arttı.

GittiGidiyor'da 15-20 Ocak'ta ısıtıcı satışları yüzde 75 arttı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşından sonra ülke genelinde etkisini artıran soğukların gelmesiyle tüketiciler, ısıtma sistemlerine yöneldi.

15-20 Ocak'ta İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğukların gelmesiyle GittiGidiyor'da ısıtıcıların satışları, bu ayın ilk 2 haftasındaki günlük ortalamaya kıyasla yüzde 75 artış gösterdi.

Fanlı ısıtıcılar, kule tipi ısıtıcılar, şömine tipi ısıtıcılar ve sobaların satıldığı GittiGidiyor'da, ısıtma sistemlerine talebin arttığı iller ise İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya ve Bursa olarak sıralandı.

Tüketicilerin mobil alışverişe yöneldiği bu dönemde siparişlerin yüzde 67'si mobilden verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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