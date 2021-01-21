Kar yağışı ile beyaza bürünen Üçkaya Vadisi'nde kartpostallık görüntüler
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Kar yağışı ile beyaza bürünen Üçkaya Vadisi'nde kartpostallık görüntüler

21.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:12

Iğdır'da bulunan Üçkaya Vadisi'nde bölgede etkili olan kar yağışıyla gözleri kamaştıran görüntüler oluştu.

Iğdır'da bulunan Üçkaya Vadisi'nde bölgede etkili olan kar yağışıyla gözleri kamaştıran görüntüler oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Tuzluca ilçesi Üçkaya köyünde yer alan vadi beyaza büründü.

Ağaçları, akarsuları ve sarp kayalıklarıyla bilinen 26 kilometre uzunluğundaki vadi, kar yağışıyla beyaza bürünüp güzel görüntülere sahne oldu.

Her mevsim ayrı bir güzellik sunan Üçkaya Vadisi'nin karlar altındaki görüntüsü ilgi çekti.

Kar yağışı ile beyaza bürünen Üçkaya Vadisi'nde kartpostallık görüntüler
Kar yağışı ile beyaza bürünen Üçkaya Vadisi'nde kartpostallık görüntüler
Kar yağışı ile beyaza bürünen Üçkaya Vadisi'nde kartpostallık görüntüler
Kar yağışı ile beyaza bürünen Üçkaya Vadisi'nde kartpostallık görüntüler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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