Kar Yağışı İlçe İlçe Kendini Göstermeye Başladı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden sonra kar yağışı Hayrabolu ve Muratlı ilçelerinde de kendini göstermeye başladı

Meteorolji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'a Malkara ilçesinden giriş yapan kar yağışı, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerinde de kendini göstermeye başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, Tekirdağ'da mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte vatandaşlar cep telefonlarıyla kar yağışını görüntüledi. - TEKİRDAĞ